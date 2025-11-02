На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер фотохудожник Игорь Пальмин

ТАСС: фотохудожник Игорь Пальмин умер в возрасте 92 лет
Rutube.ru

Классик фотографии Игорь Пальмин умер утром 2 ноября в возрасте 92 лет. Об этом сообщила вдова фотохудожника Светлана, передает ТАСС.

«Да, это правда. Он умер сегодня утром», — заявила она.

Светлана рассказала, что похороны состоятся 6 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

Мужчина родился в 1933 году в Сталинграде (Волгоград — прим. ред.). В 1955 году он окончил геологический факультет Воронежского государственного университета и спустя 9 лет выучился на операторском факультете ВГИКа.

За время своей карьеры Пальмин успел поработать на телевидении, в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, а также в издательствах «Искусство», «Советский художник», «Советский писатель» и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

В 2003 году его удостоили государственной премии за книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм». Пальмин называл документальность и способность достоверно фиксировать реальность главными достоинствами фотоискусства.

Ранее скончался актер из «Амели».

