Лидер российской рок-группы получил серьезный срок за нападение

Измайловский районный суд Москвы приговорил лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам лишения свободы за нападение на двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По информации следствия, фигурант поссорился с двумя мужчинами на улице, после чего нанес одному из них «множественные ранения в область жизненно важных органов», в результате чего тот получил травмы, несовместимые с жизнью. После этого Медведкин стал избивать второго потерпевшего, однако мужчина оказал активное сопротивление.

Суд приговорил музыканта к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

В начале июля суд отправил в колонию на три года сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина по делу о причинении умышленного тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2024 года музыкант, как выяснило следствие, ударил ножом знакомого, с которым в компании из шести человек они выпили семь литров водки. Бурдин сначала признал вину в полном объеме, а затем заявил, что оговорил себя. Свои показания изменил и потерпевший, отметив, что мог забыть, кто конкретно его ранил.

