Судью «Голоса» обвинили в сексуальном насилии над подростком во время шоу

В Нидерландах Государственная прокуратура потребовала приговорить 58-летнего певца Марко Борсато к пяти месяцам тюремного заключения за сексуальные домогательства к 15-летней девочке-подростку. Об этом сообщает NL Times.

Предполагаемые инциденты происходили в период с сентября 2014 года по январь 2015 года, в том числе дома у певца и девочки и в гримерной комнате «Голоса».

Обвинение утверждает, что Борсато неоднократно прикасался к бедрам, груди и гениталиям девушки, как поверх, так и под одеждой. Его также обвиняют в том, что он заставлял девушку прикасаться к его гениталиям; однако обвинение попросило суд оправдать его по этому пункту обвинения. Кроме того, мужчина покупал несовершеннолетней нижнее белье и писал ей непристойные комплименты.

Свою вину певец признал частично и подал к девушке встречный иск о сговоре с матерью, который был отклонен. Известно, что Борсато дружил с матерью потерпевшей и она называла его своей «отцовской фигурой». Сейчас жертве сексуализированного насилия 26 лет.

«Я хочу, чтобы вы признали, что то, что вы сделали, было неправильным. Вы причинили мне сильную боль. Возможно, это не входило в ваши намерения, и, возможно, в то время вы не до конца осознавали свои действия, но вы могли бы их осознать сейчас», — обратилась женщина к Борсато через адвоката.

Суд над 58-летним артистом продолжится.

Впервые анонимная жертва подала иск к Борсато в 2021 году.

На суде Марко Борсато назвали одним из самых известных певцов Нидерландов. С 2011 по 2020 год он был судьей голландской версии шоу «Голос» и «Голос. Дети».

