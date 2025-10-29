Суд разрешил Люсе Чеботиной и фокуснику Наумову не платить друг другу

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по суду между певицей Люсей Чеботиной и иллюзионистом Александром Наумовым — они требовали друг с друга выплаты денег. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, постановление было вынесено 28 октября.

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2025 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Певица и фокусник могут в течение двух месяцев обжаловать решение в Арбитражном суде Московского округа.

До этого победитель шоу «Битва иллюзионистов» Александр Наумов обратился в суд с требованием взыскать с Люси Чеботиной более 1,6 млн рублей, включая пени, за свои услуги во время выступления певицы в Live Арене. Артистка отказалась выплатить указанную сумму, так как посчитала работу фокусника выполненной некачественно. Чеботина подала встречный иск к иллюзионисту с требованием вернуть ей 900 тысяч рублей, переведенных в качестве аванса. Также певица рассчитывала получить более 81 тысячи рублей в виде процентов за пользование деньгами. Арбитражный суд Москвы 15 августа отказал в удовлетворении первоначального и встречного исков.

