На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд разрешил Люсе Чеботиной и фокуснику Наумову не платить друг другу

Суд разрешил Люсе Чеботиной не платить иллюзионисту Наумову 1,6 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба JK Agency

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по суду между певицей Люсей Чеботиной и иллюзионистом Александром Наумовым — они требовали друг с друга выплаты денег. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, постановление было вынесено 28 октября.

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2025 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Певица и фокусник могут в течение двух месяцев обжаловать решение в Арбитражном суде Московского округа.

До этого победитель шоу «Битва иллюзионистов» Александр Наумов обратился в суд с требованием взыскать с Люси Чеботиной более 1,6 млн рублей, включая пени, за свои услуги во время выступления певицы в Live Арене. Артистка отказалась выплатить указанную сумму, так как посчитала работу фокусника выполненной некачественно. Чеботина подала встречный иск к иллюзионисту с требованием вернуть ей 900 тысяч рублей, переведенных в качестве аванса. Также певица рассчитывала получить более 81 тысячи рублей в виде процентов за пользование деньгами. Арбитражный суд Москвы 15 августа отказал в удовлетворении первоначального и встречного исков.

Ранее стало известно, что подававший в суд на Киркорова бизнесмен хочет отнять баню с рекой у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами