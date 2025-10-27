На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Святую играть не буду»: Инстасамка назвала Ивлееву антипримером

true
true
true
close
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина, в девичестве Зотеева) в беседе с журналисткой Ксенией Собчак прокомментировала преображение блогерши Насти Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки». Новое интервью проекта «Осторожно, Собчак!» опубликовано на YouTube.

Собчак напомнила, что, как и Инстасамка, отказавшаяся от спорных текстов песен, Ивлеева также изменилась и теперь снимается в шоу про деревню, а не устраивает мероприятия со смелым дресс-кодом.

«С Инстасамкой такого точно не произойдет, святую я играть не буду», — сказала рэперша.

При этом, подчеркнула Инстасамка, внешне Ивлеева выглядит потрясающе и выглядела так и до смены настроения своих проектов. С «голой вечеринкой» Ивлеева стала для нее контрпримером.

«Настя была для меня огромным примером, как делать не нужно», — рассуждает артистка.

Также Инстасамка не смогла сдержать слез перед Собчак, рассказывая, как ей стыдно за свои старые песни. Кроме того, она порадовалась возвращению из Дубая в Москву.

Ранее Инстасамка обвинила Дору во вранье после того, как к ней ворвался сталкер.

