Россияне могут потерять десятки тысяч рублей из-за нового запрета в Египте

Shot: россияне потеряют деньги после запрета в Египте концерта диджея Tiësto
Maya Alleruzzo/AP

Российские меломаны могут потерять десятки тысяч рублей из-за нового запрета властей Египта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Египетский центр экономических и социальных прав, уточняет издание, подал иск против местных властей с целью приостановить все масштабные музыкальные мероприятия возле пирамид в Гизе.

У пирамид в 2025 году должен был состояться фестиваль классической музыки Pyramids Echo Festival, 19 декабря там был запланирован концерт известного нидерландского диджея Tiësto. По данным Shot, россияне традиционно активно покупали билеты на выступления диджеев возле пирамид.

Стоимость билетов на шоу Tiësto начиналась от 8,5 тысячи рублей, еще около 50 тысяч рублей нужно потратить за перелет из России в Египет. Таким образом, посетитель концерта из России теряет после отмены около 60 тысяч рублей.

Сейчас часть из покупателей пытается вернуть все билеты, чтобы не потерять деньги, уточняет издание. Некоторые туроператоры успокаивают россиян и уверяет, что запрет пока не принят.

Накануне певица Слава отменила выход клипа из-за обмана продюсеров. По словам Славы, ее «кинул» продюсерский центр имени Михаила Гуцериева.

Ранее концертный тур Мэйби Бэйби оказался под угрозой срыва.

