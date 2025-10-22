Гордон раскритиковала невесту Лепса: «Это дикий позор»

Адвокатка Екатерина Гордон в Telegram-канале обратилась к невесте Григория Лепса Авроре Кибе и другим «новобранцам шоу-бизнеса» с призывом научиться разговаривать.

Гордон заявила, что таким людям не стоит выступать публично, пока они не научатся разговаривать. Адвокатка возмутилась тому, что Киба не может построить ни одного сложносочиненного предложения. Она считает, что невеста Лепса подает плохой пример подрастающему поколению.

«Я хочу сказать следующее, Аврора. Мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом. Но мне важно, что ты не умеешь разговаривать! Поучись, почитай! Слово есть единица мышления и речи. Выготский, тоже рекомендую. Это дикий позор, который не компенсирует ни один пиарщик, который тебе на ухо что-то шепчет», — заявила адвокатка.

Гордон заявила, что Кибе должно быть стыдно за свою речь. Она призвала девушку уважать себя и свою аудиторию и учиться разговаривать.

«И никакое кольцо или сережки это не компенсируют», — отметила Гордон.

Ранее невеста Лепса сравнила мужа с костью.