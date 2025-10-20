Лувр откроется для посетителей в понедельник

Лувр после ограбления откроется для посетителей 20 октября

Французский музей Лувр, ограбленный накануне, откроется в понедельник, 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба музея, передает BFMTV.

Музей откроется для публики в 9:00 по местному времени. Некоторые его «части сегодня недоступны для публики», отметили в пресс-службе, не уточняя, какие именно.

Возможно, речь идет о галерее Аполлона, где хранится большая коллекция ювелирных изделий, принадлежавших королевской семье.

Злоумышленники сообщалось, что украденная из Лувра подвязка стоила почти €7 млн.