Калмыкия вернула Индии реликвии Будды

Реликвии Будды Шакьямуни отравили из Элисты обратно в Индию
Telegram-канал «Геше Йонтен»

Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил в Telegram-канале, что священные реликвии, связанные с Буддой Шакьямуни, были отправлены из Элисты в Индию.

«Реликвии отправились домой. Это была счастливая священная неделя», — написал он.

Реликвии, связанные с Буддой Шакьямуни, впервые были доставлены из Индии в Россию 11 октября. С 12 по 18 октября верующие могли поклониться святыням в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Артефакты были обнаружены в 1898 году в местности Пипрахва (штат Уттар-Прадеш, Индия) во время археологических раскопок. Эти находки признаны одними из самых почитаемых святынь в буддийском мире и сегодня хранятся в Национальном музее Индии.

29 сентября в Элисте завершился третий Международный буддийский форум, в ходе которого столицу Калмыкии посетили более семи тысяч человек. В программе форума прошли более 50 мероприятий с участием духовных лидеров, исследователей, государственных и общественных деятелей из 35 стран, в том числе из Индии.

Ранее Индия подарила Калмыкии 16 реплик артефактов буддизма.

