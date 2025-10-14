Рэпер ST захотел новый совместный трек с Лепсом

Рэпер ST заявил, что придумал идею для дуэта с Лепсом

Рэпер ST (Александр Степанов – настоящее имя) признался в беседе с изданием «Абзац», что хочет снова поработать с народным артистом России Григорием Лепсом.

«У меня есть прекрасный опыт работы с Григорием Лепсом. Я бы попробовал с ним записать еще одну композицию. У меня уже есть идея припева, планирую показать ему материал в ближайшее время», — поделился певец.

В январе 2025-го ST выпустил совместный трек с Григорием Лепсом «Если бы ты».

В сентябре 2024 года Степанов выступил перед российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Артист рассказал, что военные попросили его исполнить песни «Дай ему сил» и «Каренина». Во время поездки он побывал в нескольких пунктах, поговорил с военнослужащими и спел с ними вместе.

Трек «Дай ему сил» ST выпустил зимой 2024 года. Главный герой песни — мужчина, охраняющий границы. В клипе на композицию два главных героя — комбриг Росгвардии, Герой России Сергей Хайрутдинов и президент России Владимир Путин.

Ранее Лариса Долина согласилась стать следующей участницей «Интервидения».