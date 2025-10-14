На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рэпер ST захотел новый совместный трек с Лепсом

Рэпер ST заявил, что придумал идею для дуэта с Лепсом
true
true
true
close
st_stoizsta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер ST (Александр Степанов – настоящее имя) признался в беседе с изданием «Абзац», что хочет снова поработать с народным артистом России Григорием Лепсом.

«У меня есть прекрасный опыт работы с Григорием Лепсом. Я бы попробовал с ним записать еще одну композицию. У меня уже есть идея припева, планирую показать ему материал в ближайшее время», — поделился певец.

В январе 2025-го ST выпустил совместный трек с Григорием Лепсом «Если бы ты».

В сентябре 2024 года Степанов выступил перед российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Артист рассказал, что военные попросили его исполнить песни «Дай ему сил» и «Каренина». Во время поездки он побывал в нескольких пунктах, поговорил с военнослужащими и спел с ними вместе.

Трек «Дай ему сил» ST выпустил зимой 2024 года. Главный герой песни — мужчина, охраняющий границы. В клипе на композицию два главных героя — комбриг Росгвардии, Герой России Сергей Хайрутдинов и президент России Владимир Путин.

Ранее Лариса Долина согласилась стать следующей участницей «Интервидения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами