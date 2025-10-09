На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сперла»: Валерия Гайя Германика похвасталась люстрой с вечеринки Собчак

Режиссер Валерия Гайя Германика повесила хрустальную люстру с вечеринки Собчак
true
true
true
close
Telegram-канал «Валерия Гайя Германика»

Режиссер Валерия Гайя Германика показала люстру со скандальной вечеринки телеведущей Ксении Собчак.

Гайя Германика призналась, что актриса Любовь Инжиневская подарила ей этот элемент декора.

«Кстати, Любочка Инженевская сперла мне хрустальную люстру на той самой вечеринке Собчак с черной икрой. Что меня навело на мысль сделать серию работ из советских артефактов», — рассказала режиссер.

20 сентября Ксения Собчак организовала мероприятие Prime Era, оформленное в стиле нулевых годов. Среди гостей присутствовали известные представители шоу-бизнеса: Тимати, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Инстасамка и другие медийные личности. На столах гостям были предоставлены различные деликатесы — от черной икры до лобстеров, а также дорогого шампанского. Развлекательную программу обеспечили выступления Татьяны Булановой, а сама Собчак выступила в роли диджея.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин охарактеризовал вечеринку Ксении Собчак настоящим вызовом обществу.

Бородин возмутился тем, что звезды шоу-бизнеса зажиточно отдыхают, пока ряд граждан страны в прямом смысле «проходит через ад». Он назвал произошедшее балом тщеславия, раскритиковав вызывающий наряд с золотым чокером и надписью «Sex» у самой хозяйки вечера.

Ранее Собчак рассказала о самой главной ошибке в своей жизни.

