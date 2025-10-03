На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Телеведущая спасалась от воров и выпала из окна

В Нигерии телеведущую Мадуагву не спасли после падения с трехэтажного здания
sommiemaduagwu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Нигерии телеведущая Сомточукву (Сомми) Мадуагву спасалась от вооруженных грабителей и выпала из окна. Об этом сообщает The Sun.

29-летняя Сомми решила спастись от воров, обнаружив их обыскивающими ее квартиру. Она позвонила в полицию и попыталась выбраться из квартиры через окно. Она была обнаружена полицейскими без сознания и срочно доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.

«С тяжелым сердцем руководство и сотрудники ARISE News сообщают о кончине нашей любимой коллеги, ведущей новостей, репортера и продюсера. Она была не только уважаемым членом новостной семьи ARISE, но и ярким голосом, который привлекал зрителей и оставался с ними на одной волне», — опубликовало заявление руководство канала-работодателя Мадуагву.

Известно, что у дома в момент ограбления находились два охранника и сотрудники службы безопасности. Один из охранников получил огнестрельное ранение, когда попытался противостоять грабителям.

Сомми изучала юриспруденцию в Великобритании прежде чем вернуться в Нигерию для прохождения военной службы. Окончив школу, она стала юрисконсультом, а затем младшим юрисконсультом.

Позже девушка работала на новостном канале Arise news, где освещала юридические вопросы.

Накануне известный блогер-скалолаз упал с горы и не выжил.

Ранее Кончаловский рассказал о последнем съемочном дне Добровольской.

