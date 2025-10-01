На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Seville и TONI поженились

Певица Seville вышла замуж за TONI
true
true
true
close
seville_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) сыграли свадьбу. Об этом сообщила артистка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Велиева опубликовала фото торжества. Артисты объявили о помолвке в ноябре 2024 года. На дне рождения Велиевой Гайворонский сообщил, что сделал предложение артистке. Он не хотел об этом рассказывать официально, но один из музыкантов группы Artik & Asti проговорился в микрофон.

В сентябре 2023 года Велиева спровоцировала слухи о замужестве. Поклонники спросили, как бы артистка вела себя, если бы свекровь ее не любила. Артистка ответила, что мать мужа не обязана ее любить. Более того, она не ребенок, чтобы «угодничать и заслуживать чью-то любовь». Однако певица не отрицает, что в любом случае уважала бы и влюбилась в положительные стороны своей свекрови. Также она постаралась бы выстроить личные границы, быть вежливой и воспитанной.

Велиева тогда обратилась к возможной свекрови как «моя дорогая В». Мать TONI зовут Вероника. Фанаты предположили, что артисты обручены.

Ранее сообщалось, что любовника Дибровой захотели исключить из бизнеса из-за скандала с разводом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами