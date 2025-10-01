Seville и TONI поженились

Певица Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) сыграли свадьбу. Об этом сообщила артистка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Велиева опубликовала фото торжества. Артисты объявили о помолвке в ноябре 2024 года. На дне рождения Велиевой Гайворонский сообщил, что сделал предложение артистке. Он не хотел об этом рассказывать официально, но один из музыкантов группы Artik & Asti проговорился в микрофон.

В сентябре 2023 года Велиева спровоцировала слухи о замужестве. Поклонники спросили, как бы артистка вела себя, если бы свекровь ее не любила. Артистка ответила, что мать мужа не обязана ее любить. Более того, она не ребенок, чтобы «угодничать и заслуживать чью-то любовь». Однако певица не отрицает, что в любом случае уважала бы и влюбилась в положительные стороны своей свекрови. Также она постаралась бы выстроить личные границы, быть вежливой и воспитанной.

Велиева тогда обратилась к возможной свекрови как «моя дорогая В». Мать TONI зовут Вероника. Фанаты предположили, что артисты обручены.

Ранее сообщалось, что любовника Дибровой захотели исключить из бизнеса из-за скандала с разводом.