Юрист объяснил, что нужно делать пострадавшим зрителям фестиваля Signal

Организаторы фестиваля Signal, которые в этом году внезапно перенесли его из Николо-Ленивца под Калугой в Москву, сместив также даты проведения, нарушили права потребителей. Пострадавшим зрителям, которые не могут добиться возврата средств за билеты, следует подавать претензию в Роспотребнадзор, объяснил в беседе с 360.ru юрист и основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской.

Из-за переноса места и даты проведения фестиваля многие не смогли его посетить, но с возвратом денег за билеты появились проблемы – зрители жалуются, что, хотя прошло больше месяца, средства им не вернули. Юрист пояснил, что это очевидное нарушение прав потребителей, за что администрацию фестиваля можно оштрафовать. Провести проверку и наказать их должен Роспотребнадзор.

«Можно написать претензию организаторам мероприятия. При направлении документа в установленном законом порядке администрации фестиваля выгоднее как можно скорее эту претензию исполнить. В противном случае они должны будут доплатить держателю проходки сверху 50% в качестве штрафа за несвоевременность возврата. Это очень жестко регулируется», — подчеркнул Хмелевской.

Он пояснил, что в претензии следует указать причину возвращения билета, номер проходки, счет, на который нужно вернуть деньги, а также приложить к документу копию билета, чек о покупке, ИНН и адрес организатора. Причем важно, чтобы претензия попала именно к этой компании, так как зачастую россияне путают организаторов с распространителями билетов, отметил специалист.

Далее, при отсутствии реакции со стороны ответственной компании, нужно направить претензию в Роспотребнадзор, а также можно написать заявление в прокуратуру – это заставит нарушителей поторопиться с ответными действиями, считает Хмелевской. Он посоветовал пострадавшим зрителям объединиться и написать коллективную жалобу.

Если компания-организатор вдруг признает себя банкротом, нужно подать заявление о включении себя в реестр требований кредиторов организации. Это обяжет нарушившую сторону не только возместить стоимость билета, но и уплатить штраф, даже если для этого придется продать имущество компании и ее руководства, заключил юрист.

Напомним, музыкальный фестиваль Signal должен был состояться с 14 по 18 августа в Никола-Ленивце. 4 августа глава администрации Дзержинского района области Егор Вирков объяснил, что проведение мероприятия может представлять угрозу для людей из-за атак БПЛА, и не согласовал проведение мероприятия. Тогда же организаторы попросили посетителей фестиваля не сдавать билеты, так как с ними посетители смогут прийти либо на серию городских событий в Москве, либо на Signal-2026.

Зрители пригрозили организаторам отмененного фестиваля Signal досудебной претензией из-за невозврата билетов. Так, один из них сообщил, что потратил на билет около 14 тысяч рублей, после чего получил доступ к приложению Vibeapp, где сейчас гости несостоявшегося мероприятия обсуждают возврат денег.

Ранее организаторы фестиваля Signal ответили на обвинения, что не отдают деньги за билеты.