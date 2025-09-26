На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский певец потратил 30 часов на перелет в Россию

Mash: певец из CША Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию
Carlos Pessuto, Carlos Pessuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на то, чтобы оказаться в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, вместе с исполнителем в Москву прилетела команда из примерно 35 человек, которая добиралась до российской столицы из разных стран. Сам музыкант прибыл в РФ из США.

Как уточняет Mash, артист выступит 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдет французский дуэт Les Twins.

В июне сообщалось, что Деруло совершит визит в Россию с целью выступить в Москве и Санкт-Петербурге. На переговоры с менеджером певца ушло полтора месяца. Стало известно, что музыканту порекомендовали посетить Большой и Мариинский театры, так как артист раньше занимался балетом.

В июле Деруло совершил визит в Белоруссию. Он заявил на встрече с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, что изучает возможность приобретения жилья в республике.

Деруло 36 лет. На его счету 13 платиновых синглов. Свою первую песню — «Crush on You» — он написал в возрасте 8 лет.

Ранее на Деруло подали в суд из-за сексуальных домогательств.

