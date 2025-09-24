Ветеран прокомментировал не принятый судом иск к Пугачевой

Адвокат Трещев заявил, что не знает причины оставления иска к Пугачевой без движения

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев прокомментировал свой иск к певице Алле Пугачевой, не принятый Савеловским судом Москвы. Его цитирует РИА Новости.

По словам Трещева, он подал исковое заявление через «Госуслуги» 15 сентября в 23.52, после чего ему пришло сообщение, что оно отправлено в ведомство. 23 сентября в карточке дела, продолжил он, стояла отметка о принятии к производству, а сегодня адвокат узнал из сообщений СМИ, что иск оставлен без движения.

«При этом меня не уведомляли об этом, несмотря на то, что должны были сделать это в первую очередь», — отметил он.

До этого в суде без объяснения причин сообщили, что исковое заявление Трещева оставлено без движения. Сейчас у адвоката есть время, чтобы исправить возможные недостатки иска.

В иске Трещева говорится, что Пугачева дала интервью, в котором порочила президента РФ, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Мужчина потребовал от суда признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».

