Марьяну Ро обвинили во лжи после слов об изнасиловании

Блогерша Ирина Ваймер в Telegram-канале обвинила Марьяну Ро (Марьяна Рожкова – настоящее имя) во лжи.

Причиной возмущений стал пост Рожковой, что Ивангай (Иван Рудской) принуждал ее к сексу. Ваймер рассказала, что дружила с блогершей в то время. Она опубликовала переписку 2015 года. В ней Марьяна Ро рассказывает о своем сексуальном опыте с Рудским, заявив, что ей было «хорошо с ним».

«Опубликован для того, чтобы опровергнуть всю ту плаксивую ложь в канале «страдалицы» и донести до ваших голов одну простую вещь: спекулировать на изнасиловании, когда на деле ты даже близко не являлась жертвой, это отвратительно, максимально гнидское решение. Впрочем, в ее стиле», — рассказала Ваймер.

Рожкова рассказывала, что принуждение к сексу случилось в Японии, когда ей было 14, а ему – 18 (примерно 2014 год). Сам Рудской, как отметила блогерша, ссылается на то, что в стране возраст согласия на секс тогда был 13 лет.

Марьяна Ро объяснила психологической реакцией на насилие то, что осталась с ним после принуждения к сексу. Как отметила девушка, после травмы подростки ищут внимание и одобрение у обидчика.

Ранее Ивангай назвал Марьяну Ро агрессором после обвинений в изнасиловании.