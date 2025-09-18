На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Марьяну Ро обвинили во лжи после слов об изнасиловании

Блогерша Ирина Ваймер обвинила Марьяну Ро в спекуляции на изнасиловании
true
true
true
close
maryanaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Ирина Ваймер в Telegram-канале обвинила Марьяну Ро (Марьяна Рожкова – настоящее имя) во лжи.

Причиной возмущений стал пост Рожковой, что Ивангай (Иван Рудской) принуждал ее к сексу. Ваймер рассказала, что дружила с блогершей в то время. Она опубликовала переписку 2015 года. В ней Марьяна Ро рассказывает о своем сексуальном опыте с Рудским, заявив, что ей было «хорошо с ним».

«Опубликован для того, чтобы опровергнуть всю ту плаксивую ложь в канале «страдалицы» и донести до ваших голов одну простую вещь: спекулировать на изнасиловании, когда на деле ты даже близко не являлась жертвой, это отвратительно, максимально гнидское решение. Впрочем, в ее стиле», — рассказала Ваймер.

Рожкова рассказывала, что принуждение к сексу случилось в Японии, когда ей было 14, а ему – 18 (примерно 2014 год). Сам Рудской, как отметила блогерша, ссылается на то, что в стране возраст согласия на секс тогда был 13 лет.

Марьяна Ро объяснила психологической реакцией на насилие то, что осталась с ним после принуждения к сексу. Как отметила девушка, после травмы подростки ищут внимание и одобрение у обидчика.

Ранее Ивангай назвал Марьяну Ро агрессором после обвинений в изнасиловании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами