Китайский певец понадеялся начать мировой тур с Москвы

Певец Ван Си заявил, что хочет начать мировой тур с Москвы
elvis_wang_fanstop/Instagram

Певец Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, признался в беседе с ТАСС, что ему хочется отправиться в мировой тур.

Ван Си понадеялся, что его первым городом на гастролях станет Москва. Артист впервые приехал в столицу России, чтобы поучаствовать в международном конкурсе «Интервидение». За время своего пребывания он успел посетить Красную площадь, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, ВДНХ и Большой театр. Последнее учреждение произвело на музыканта самое глубокое впечатление.

«Интерьер (Большого театра) и та художественная атмосфера — это то, что мне особенно понравилось и запомнилось», — поделился исполнитель.

Ван Си назвал Москву красивым городом и высоко отметил гостеприимность москвичей.

«С момента выхода из самолета и до настоящего момента я чувствую, как у всех россиян, кто нас встречал и с кем я общался, во взгляде читаются доброта, нежность и забота», — рассказал певец.

Как заявил Ван Си, россияне стали для него друзьями. Артист признался, что может назвать людей из России частью семьи.

Ранее Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении».

