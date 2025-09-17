Мизулина высмеяла идею Киркорова о профсоюзе: «Каждый будет нести ответственность»

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отреагировала в Telegram-канале на идею Филиппа Киркорова о необходимости создания профсоюза для артистов после скандала с певцом Егором Кридом.

Накануне Киркоров поддержал Крида, которого Мизулина обвинила в «развратных действиях» на сцене в «Лужниках». Он заявил, что артисты должны массово вступаться друг за друга и добавил: «Профсоюз нам нужен, а его нет!»

«Надеюсь, что в этом «профсоюзе» каждый из участников будет нести ответственность, если кого-то из них признают иноагентом или членом экстремистского движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). «Один за всех, и все за одного», — написала Мизулина в личном блоге.

Свой пост глава ЛБИ сопроводила фотографией, на которой Киркоров изображен в «извинительной водолазке» после скандала с «голой вечеринкой».

Идея о создании профсоюза пришла к Киркорову после того, как Мизулина пообещала обратиться в СК России и прокуратуру с требованием проверить певца Егора Крида. Причиной стало то, что танцовщица рэпера исполнила «пикантный номер» на его концерте, затем Крид ее поцеловал. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+.

После этого Егор Крид упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

