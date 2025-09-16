На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американские киногиганты обвинили китайскую нейросеть в плагиате

Walt Disney, Universal и Warner Bros Discovery подали иск на MiniMaх из КНР
true
true
true
close
Disney

Кинокомпании Walt Disney, Universal и Warner Bros Discovery подали иск против ИИ-компании MiniMaх из КНР из-за того, что ее нейросеть Hailuo AI позволяет пользователям создавать изображения с персонажами из их фильмов. Об этом пишет Reuters.

Представители американских медиамагнатов возмутились тем, что создание подобных изображений нарушает авторские права и снижает продажи оригинального мерча.

«Сегодняшний иск против MiniMax в очередной раз демонстрирует наше общее стремление привлекать к ответственности тех, кто нарушает законы об авторском праве, где бы они ни находились», — говорится в совместном заявлении трех киностудий.

Walt Disney, Universal и Warner Bros Discovery требуют от MiniMaх компенации ущерба, а от суда распоряжения о прекращении нарушений и запрета на продвижение сервиса Hailuo до реализации мер, необходимых для защиты авторских прав.

До этого Warner Bros подала в суд на Midjourney за использование образов супергероев DC. Правообладатель считает, что использование узнаваемых образов является одним из ключевых факторов, побуждающих клиентов платить за подписку стоимостью до $120 в месяц.

Ранее ВГИК и «Школа 21» запустили программу «ИИ и нейросети в кинопроизводстве».

