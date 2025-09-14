Менеджер Газманова признался, что ничего не слышал про мошенников

Менеджер Газманова заявил, что с певцом все в порядке на фоне сообщений о мошенничестве

Бренд-менеджер Олега Газманова Иван Ерхов признался в беседе с изданием «Абзац», что ничего не слышал о мошенниках.

По словам Ерхова, Газманов не рассказывал ему о том, что стал жертвой мошенников. Он уверен, что с певцом все в порядке. Менеджер предположил, что это могут быть слухи.

«У нас все хорошо, ведется работа, новый тренд от Олега Михайловича охватил всю страну», — поделился Ерхов.

14 сентября Московский городской суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в мошенничестве против певца Олега Газманова и его жены.

По данным РИА Новости, изначально фигуранта дела отправили в СИЗО, однако затем Мосгорсуд отменил это решение и изменил меру пресечения, поскольку обвиняемый заботится об иждивенцах и имеет заболевания сердца.

В сентябре Газманов поднял гонорар на 2 млн рублей благодаря своему танцу на хит «Загулял». 75-летний певец исполнил его на фестивале «Новая волна», а затем повторил уже с супругой Мариной. Видео с артистом завирусилось в TikTok, подростки начали разучивать хореографию и делать ролики.

