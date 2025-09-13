На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Перед Богом мы все равны»: Сюзанна раскаялась после обвинений в расизме

Певица Сюзанна извинилась перед россиянкой после обвинений в расизме
true
true
true

Певица Сюзанна Каменская (девичья фамилия — Абдулла) опубликовала публичное извинение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за то, что отказалась сравнивать себя с подписчицей-азиаткой.

Конфликт возник после того, как подписчица из Якутии отметила внешнее сходство с артисткой. В ответ на это Каменская написала сообщение фанатке, подчеркнув различия в их внешности: «Где мы похожи? Вы азиатка, я — нет». Певица также назвала идиотами тех, кто видит их сходство, добавив, что не нуждается в сравнении с другими.

Россиянка оскорбилась письмом Сюзанны и выложила скриншоты переписки с артисткой. Затем поклонники обвинили Каменскую в расизме, после чего ей пришлось извиняться перед аудиторией.

«Я совершила огромную ошибку: два дня назад я оскорбила девушку в сети своим поведением. Что я хочу сказать? Мое эго мне не позволяло извиниться. Я два дня ходила с тяжелым сердцем и думала над своим поведением», — заявила она.

Исполнительница принесла извинения и завершила свое обращение размышлениями о равенстве людей.

«И перед Богом мы все равны. Мой Бог не делает различий между людьми по принципу расы, национальности и культурного происхождения. Я буду следовать его наставлениям», — подытожила она.

