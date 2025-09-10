На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аллегрова раскрыла отношение к рэпу: «Гламурный не заходит»

Певица Ирина Аллегрова призналась, что в рэпе есть много интересного
Павел Бедняков/РИА Новости

Певица Ирина Аллегрова призналась в интервью Mash, что жанр «рэп» может быть интересен.

По словам Аллегровой, ей категорических «не заходит» «гламурный» рэп, который «бездумно копирует «черную» культуру Америки».

«А вот честный рэп, в котором слышен реальный голос молодежи, слышна та музыка улиц, которая раньше жила в рок-н-ролле... Здесь есть много интересного», — поделилась артистка.

Аллегрова рада, что ее внук Александр слушает рэп из второй категории. По словам певицы, мальчик большой знаток этого жанра.

По словам Аллегровой, она «всеядна» в музыке и не имеет каких-либо стилистических предпочтений. Артистка открыта к новым идеям и жанрам. Как отметила исполнительница, иногда она слушает композиции, которые популярны у молодежи.

Аллегрова рассказала, что из последних песен ее тронула «Я — Женщина».

«Когда читала текст, сразу запала фраза «Я женщина — и значит, я прекрасна с младенчества до старости седой!» Вокруг этой фразы выстроился образ, а в итоге получилась песня, в которой и монолог, и ода, и молитва», — отметила певица.

Ранее Ирина Аллегрова раскрыла, когда вернется на сцену РФ.

