Рита Дакота снова расплакалась из-за запрета концертов

Певица Рита Дакота не подтвердила, что ей можно выступать в России

Певица Рита Дакота в Telegram-канале не подтвердила, что ей теперь разрешено выступать в России.

Дакота призналась, что ее «морально поднакрыло» из-за запрета концертов. Артистка рассказала, что расплакалась, пока смотрела старые лайф-выступления, снятые фанатами. По словам певицы, многие поклонники из России пишут, как скучают по ним. Исполнительница уверила, что это взаимно.

«Ну и накатило немного. Даже поплакала. Но и хорошее, стоит признать, в этом тоже смогла разглядеть. Во-первых, осознала, как много людей меня любит и ждет, хотя могли уже забыть давно… Во-вторых, потому что на этом фоне, выразив свои переживания по привычке в музыке, я закончила целиком всю «Остаться человеком», — рассказала певица.

9 сентября издание Super утверждало, что Рита Дакота может выступать в РФ несмотря на сообщения о том, что на это якобы наложен запрет.

По словам инсайдеров, певица якобы пока сама не хочет выступать в России. Она, утверждает источник, просит за выступление 2 млн рублей и оплату билетов из Лос-Анджелеса и назад.

