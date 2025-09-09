На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рита Дакота снова расплакалась из-за запрета концертов

Певица Рита Дакота не подтвердила, что ей можно выступать в России
true
true
true
close
ritadacota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота в Telegram-канале не подтвердила, что ей теперь разрешено выступать в России.

Дакота призналась, что ее «морально поднакрыло» из-за запрета концертов. Артистка рассказала, что расплакалась, пока смотрела старые лайф-выступления, снятые фанатами. По словам певицы, многие поклонники из России пишут, как скучают по ним. Исполнительница уверила, что это взаимно.

«Ну и накатило немного. Даже поплакала. Но и хорошее, стоит признать, в этом тоже смогла разглядеть. Во-первых, осознала, как много людей меня любит и ждет, хотя могли уже забыть давно… Во-вторых, потому что на этом фоне, выразив свои переживания по привычке в музыке, я закончила целиком всю «Остаться человеком», — рассказала певица.

9 сентября издание Super утверждало, что Рита Дакота может выступать в РФ несмотря на сообщения о том, что на это якобы наложен запрет.

По словам инсайдеров, певица якобы пока сама не хочет выступать в России. Она, утверждает источник, просит за выступление 2 млн рублей и оплату билетов из Лос-Анджелеса и назад.

Ранее Волочкова поругалась с матерью из-за квартирного вопроса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами