«Интервидение» пройдет в прямом эфире

Первый канал сообщил на сайте, что проведет прямую трансляцию международного конкурса «Интервидения».

Зрители смогут посмотреть открытие конкурса 20 сентября в 20:30 по московскому времени. Помимо этого, канал проведет спецвыпуски шоу «Пусть говорят», посвященные мероприятию.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

1 сентября участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» сделали предсказание о международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Одна из участниц коллектива назвала будущий конкурс прекрасным и порадовалась тому, что в России пройдет «Интервидение».

«Бурановские бабушки» с песней «Party for everybody» представили Россию на конкурсе «Евровидение-2012». Тогда коллектив занял второе место.

В составе группы — народные артистки Удмуртской Республики Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева. Еще одной исполнительницы Екатерины Шкляевой не стало в 2024 году в возрасте 86 лет.

