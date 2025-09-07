На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский оценил фильм Гая Ричи на тройку

Мединский заявил, что Гай Ричи снял фильм «Переводчик» ради денег
Dilara Senkaya/Reuters

Помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский на деловом завтраке в рамках ВЭФ раскритиковал фильм британского режиссера Гая Ричи «Переводчик». Его слова передает РИА Новости.

Мединский считает, что картина получилась «на троечку». По мнению помощника президента, Гай Ричи снял фильм «без души и чисто за деньги».

«Но за наши деньги, за деньги, которые заработаны в России, на российских пользователях, и это особенно обидно», — поделился политический деятель.

Никита Михалков отметил, что считает Гая Ричи хорошим режиссером, однако «Переводчик» получился «очень средним».

Главный герой «Переводчика» Джон Кинли (Джейк Джилленхол) — морпех США, который вместе с переводчиком Ахмедом чудом спасается от плена в Афганистане. После возвращения домой герой узнает, что за его голову объявлена награда, а спасший его Ахмед для «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) — враг номер один. Понимая, что он теперь должник Ахмеда, Кинли возвращается в Афганистан с целью спасти переводчика и его семью.

19 июня 2023 года «Переводчик» стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 32,6 млн рублей.

