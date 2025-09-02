Елизавета Боярская спустится в тоннель, чтобы спасти мужа

Елизавета Боярская спустилась в тоннель в тизерном трейлере новой криминальной драмы. Об этом «Газете.Ru» сообщили онлайн-кинотеатр KION и телеканал НТВ представили.

В сериале Боярская сыграет сотрудницу таможни Светлану Суворову, которая оказывается втянутой в криминальные разборки на границе с Финляндией из-за похищенного мужа.

«Мы встречаем ее практически гоголевским персонажем, «маленькой женщиной», у которой есть убежденные представления о том, как все должно быть устроено дома и на работе. <...> Когда Светлана сталкивается с обстоятельствами, в которых на кону оказывается жизнь ее семьи, она обнаруживает в себе тайные желания и качества», — рассказывает о своей героине Боярская.

Роли финских мафиози в сериале сыграли российские театральные актеры, для многих из которых это стало первым опытом в кино.

Вместе с Елизаветой Боярской в сериале снимаются Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина, режиссер — Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»).

Первый показ сериала состоится на фестивале «Новый сезон» (15–20 сентября, курорт «Роза Хутор»). Зрительская премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION, а затем — в эфире телеканала НТВ.

Ранее Данила Козловский стал инфернальным барменом в трейлере сериала «Бар «Один звонок».