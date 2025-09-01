У Ани Лорак начались проблемы с дочерью из-за нового мужа: «Угрожает, что уедет в Киев»

Дочь София угрожает певице Ани Лорак, что уедет к отцу в Киев из-за нового мужа артистки. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на близких семьи.

«Управы на нее у Каролины (настоящее имя Ани Лорак. — «Газета.Ru») нет. Если даже чуток надавить, угрожает, что к отцу уедет в Киев», — заявил инсайдер.

Источники из окружения певицы сообщают, что отношения между матерью и дочерью значительно ухудшились после замужества Лорак в марте 2025 года. По словам близких, София не принимает нового избранника певицы — Исаака Виджрака. «Свита короля» заявляет, что певица боится оставлять Виджрака наедине с дочерью, поскольку наследница «издевается» над мужчиной.

«После того, как дочь сорвала несколько помолвок и одну свадьбу своего отца, стало понятно, что она не потерпит никого рядом с родителями», — также отмечается в посте.

Певица Ани Лорак воспитывает 14-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году. В 2025-м исполнительница официально зарегистрировала отношения с Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов.

Ранее телеведущий Иван Ургант опубликовал архивное фото с семьей.