Гуф о причинах разрыва трехлетних отношений с невестой: «Пытались сохранить как только могли»

Рэпер Гуф (он же — Алексей Долматов) подтвердил Super.ru, что расстался со своей невестой Разият Салаховой.

Пара, которая готовилась к свадьбе, приняла решение расстаться после периода попыток сохранить отношения. Долматов не стал раскрывать причину разрыва, обвинив в случившемся судьбу.

«Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее», — заявил Гуф.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

У Алексея Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью. Первая жена поддерживает хорошие отношения с певцом, а вторая — нет.

