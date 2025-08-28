У Киркорова умер друг: «Дом опустел»

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что у него умер четвероногий друг — пес Хари. Пост о любимце артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вернулся сегодня из Казани, а мой дом опустел… За час до моего приезда не стало Хари…» — написал певец.

Киркоров признался, что питомец появился в его жизни не запланированно — во время гастролей в Красноярске в местном цирке.

«16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек. Увы, собачек век столь короток и заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг и его уход не менее болезнен, чем человеческий», — рассуждает Киркоров, который клянется вечно помнить четвероногого друга.

В июле у певицы Ольги Бузовой умерла собака — йоркширский терьер Ева.

«Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке», — обратилась к скончавшейся питомице Бузова.

Ранее певица Слава завела собаку породы мальтипу.