Зюганов назвал вредным для просмотра фильм «Мумия»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК, посвященном предвыборной кампании 2025 года заявил, что первым лицам партии в своих выступлениях нужно чаще и резче говорить о вышедшем на телеканале «Спас» фильме «Мумия» о Мавзолее Владимира Ленина. По его мнению, если это произведение будут показывать, то коммунисты не одержат победу, пишут «Ведомости».

Как отмечает Зюганов, коммунисты «работают на победу», а победы не будет, если и дальше будут показывать «Мумию», раскалывая общество, в том числе и православное крыло.

Цель выхода «Мумии» на «Спасе», по мнению лидера КПРФ – это стремление «напугать Лениным» и дискредитировать его идеи, которые на фоне углубляющегося кризиса капитализма «становятся все более привлекательными».

Чтобы противостоять этому процессу, нужно с помощью партийных СМИ объяснять вредоносность «Мумии», считает Зюганов.

Экс-мэр Новосибирска и действующий первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть также возмутился из-за показа телеканалом «Спас» фильма «Мумия» и призвал признать православный телеканал «Спас» иноагентом.

29 июня 2025 года на телеканале «Спас» вышел фильм Андрея Афанасьева «Мумия», в котором авторы раскритиковали революционера Владимира Ульянова-Ленина и его захоронение в мавзолее на Красной площади. Лента вызвала широкий резонанс.

