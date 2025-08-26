На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зюганов назвал вредным для просмотра фильм «Мумия»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК, посвященном предвыборной кампании 2025 года заявил, что первым лицам партии в своих выступлениях нужно чаще и резче говорить о вышедшем на телеканале «Спас» фильме «Мумия» о Мавзолее Владимира Ленина. По его мнению, если это произведение будут показывать, то коммунисты не одержат победу, пишут «Ведомости».

Как отмечает Зюганов, коммунисты «работают на победу», а победы не будет, если и дальше будут показывать «Мумию», раскалывая общество, в том числе и православное крыло.

Цель выхода «Мумии» на «Спасе», по мнению лидера КПРФ – это стремление «напугать Лениным» и дискредитировать его идеи, которые на фоне углубляющегося кризиса капитализма «становятся все более привлекательными».

Чтобы противостоять этому процессу, нужно с помощью партийных СМИ объяснять вредоносность «Мумии», считает Зюганов.

Экс-мэр Новосибирска и действующий первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть также возмутился из-за показа телеканалом «Спас» фильма «Мумия» и призвал признать православный телеканал «Спас» иноагентом.

29 июня 2025 года на телеканале «Спас» вышел фильм Андрея Афанасьева «Мумия», в котором авторы раскритиковали революционера Владимира Ульянова-Ленина и его захоронение в мавзолее на Красной площади. Лента вызвала широкий резонанс.

Ранее в Индии обрушился купол известного мавзолея.

