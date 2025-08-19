Родители Фриске не смогли добиться общения с внуком через суд

Отец Фриске Владимир заявил, что не может добиться общения с внуком через суд

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с порталом «Абзац», что его семья не смогла добиться общения с внуком Платоном через суд.

«Суд нам определил полтора часа в месяц на общение. А Шепелев постоянно придумывал, почему мы не можем увидеть внука: то он должен поехать на отдых, то болеет. Судебные приставы сказали мне, что ничего сделать не могут», — рассказал отец певицы.

Копылов также прокомментировал то, что вдовец Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, сдал ДНК-тест на отцовство Платону. Отец певицы считает, что шоумен сам не уверен в родстве с мальчиком. По мнению мужчины, если это правда так, то телеведущий может отдать ребенка семье Фриске.

Копылов не раз заявлял, что Шепелев не дает ему и его семье видеться с Платоном. В июне 2024-го крестная мать мальчика и лучшая подруга Жанны Фриске, певица Ольга Орлова, призналась, что телеведущий тоже не дает ей видеться с ребенком.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

