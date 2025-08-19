На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родители Фриске не смогли добиться общения с внуком через суд

Отец Фриске Владимир заявил, что не может добиться общения с внуком через суд
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с порталом «Абзац», что его семья не смогла добиться общения с внуком Платоном через суд.

«Суд нам определил полтора часа в месяц на общение. А Шепелев постоянно придумывал, почему мы не можем увидеть внука: то он должен поехать на отдых, то болеет. Судебные приставы сказали мне, что ничего сделать не могут», — рассказал отец певицы.

Копылов также прокомментировал то, что вдовец Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, сдал ДНК-тест на отцовство Платону. Отец певицы считает, что шоумен сам не уверен в родстве с мальчиком. По мнению мужчины, если это правда так, то телеведущий может отдать ребенка семье Фриске.

Копылов не раз заявлял, что Шепелев не дает ему и его семье видеться с Платоном. В июне 2024-го крестная мать мальчика и лучшая подруга Жанны Фриске, певица Ольга Орлова, призналась, что телеведущий тоже не дает ей видеться с ребенком.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

Ранее Фриске вспомнила, как потеряла второго ребенка после кончины сестры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами