8-летняя девочка потратила сотни тысяч рублей на подарки блогерам

В Китае 8-летняя девочка потратила сотни тысяч рублей на донаты блогерам. Об этом сообщает агентство qq.com.

В полицию китайского поселка Гайцзыкуму обратилась женщина по имени Ни, обнаружившая, что с ее счета исчезло 71 803 юаня — около 780 тысяч рублей. Выяснилось, что дочь Ни, пользуясь телефоном матери, просматривала стрим популярного блогера и откликнулась на его просьбу о пожертвованиях — в рамках стрима она стала покупать этому и другим стримерам дорогие виртуальные подарки. Она смогла сделать это, потому что подсмотрела пароли, которые для оплаты своих покупок вводили родители.

«Увидев, что мой ребенок потратил столько денег, я почувствовала, что небо рухнуло на землю. Это наши с трудом заработанные деньги», — делится Ни.

Полиция вмешалась в происходящее и связалась со службой поддержки платформы, чтобы объяснить, что несовершеннолетняя девочка совершала крупные покупки без согласия своего опекуна. Деньги удалось вернуть в полном размере.

