Организаторам концерта Гуфа грозит крупный штраф за запрещенный трек

Mash: рэпера Гуфа могут оштрафовать за трек «Тем, кто с нами»
ТНТ

Рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) и организаторам его прощального концерта грозит штраф за запрещенный трек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время выступления 9 августа в «Фетисов арене» во Владивостоке Долматов говорил о законах и исполнил трек «Тем, кто с нами», который недавно запретил Роскомнадзор за пропаганду наркотиков. «Запрещенные» его части он предложил исполнить фанатам.

В РКН уточнили, что если во время концерта организаторы или исполнители нарушают статью о пропаганде наркотических средств, сотрудники МВД уполномочены составить протокол об административном правонарушении.

Организаторам мероприятия грозит штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или запрет на работу до 90 дней за пропаганду наркотиков. Самому музыканту грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей в случае, если МВД составит протокол.

В начале августа общественница Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить Гуфа. Мизулина считает, что в половине треков из альбома Гуфа «Город дорог» содержится «откровенная пропаганда наркотиков».

Ранее Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей за съемки в заповеднике.

