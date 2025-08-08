На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор Краско о состоянии тяжелобольного артиста: «Он не ест сам, не пьет»

Директор Краско Смородинов заявил, что врачи пока не решились оперировать артиста
true
true
true
close
Intra Communications, Inc.

Директор Ивана Краско и продюсер Вячеслав Смородинов в беседе с изданием «СтарХит» не стал подтверждать и опровергать сообщения о госпитализации артиста в реанимацию.

По словам Смородинова, состояние Краско оставляет желать лучшего. На данный момент врачи задумываются о проведении операции актеру.

«Он не ест сам, не пьет — всё через зонд. Врачи решают, но оперировать опасно — он не выдержит наркоз, сами понимаете, возраст», — поделился продюсер.

Смородинов добавил, что пока рано говорить о том, что болезнь Краско может привести его к кончине. Он напомнил, что артист пережил два инсульта и инфаркт.

«Вы же видели Ивана Ивановича, сильный дядька», — отметил директор знаменитости.

3 августа Смородинов рассказал, что у знаменитости выявили рак. Заболевание артиста связано с желудочно-кишечным трактом.

По словам Смородинова, 94-летний Краско в плохом состоянии — он похудел, не говорит внятно. На вопрос журналистки, является ли официальная сиделка-помощница артиста Дарья его новой музой, представитель звезды ответил утвердительно.

Ранее 80-летнему Юрию Антонову вызвали врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами