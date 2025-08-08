На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне скупили почти треть билетов на концерт Дженнифер Лопес

РИА: треть билетов на концерт Лопес в Ташкенте скупили россияне
Mario Anzuoni/Reuters

В Ташкенте россияне скупили почти треть билетов на концерт американской певицы Дженнифер Лопес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Uzbekiston 24.

Выступление Лопес в Ташкенте прошло 7 августа на стадионе «Миллий». По данным издания, в кассах продали 25 тысяч билетов, 68% (свыше 15 тысяч) из которых купили иностранные граждане. Отмечается, что 7,5 тысяч билетов приобрели граждане России. Уточняется, что концерт посетили поклонники Лопес из США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии.

«Иностранные граждане, приехавшие на концерт, купили турпакеты для путешествия по Узбекистану продолжительностью четыре–шесть дней», — рассказал корреспондент канала Uzbekiston 24.

3 августа Лопес выступила в Ереване. Перед мероприятием на границе Армении и Грузии собралась огромная очередь ее поклонников. Граждане соседней страны приезжали большими группами, чтобы увидеть исполнительницу.

Экс-премьер Армении Грант Багратян назвал антиконституционным выделение из госбюджета страны $6 млн американской певице Дженнифер Лопес за выступление в Ереване.

Ранее охранник не впустил Дженнифер Лопес в бутик в Стамбуле.

