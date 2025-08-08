На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ивлеева о бренде Sigma Boy: «Кровяная колбаса давно из ушей идет»

Блогерша Анастасия Ивлеева пошутила над брендом Sigma Boy
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева в Telegram-канале высмеяла регистрацию бренда Sigma Boy.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что компания «Стриминг Клаб» зарегистрировала бренд «Sigma Boy». Согласно документу, под брендом могут выпускать и продавать кровяную колбасу, консервы, луковые кольца, компот из ягод, сосиски для хот-догов, приманку для рыбы, сметану, чипсы и хумус, а также жевательный табак, джин, ром и пиво.

«У нас кровяная колбаса давно из ушей идет от этой песни», — заявила Ивлеева.

7 августа отец исполнительницы мирового хита Sigma Boy Светланы Чертищевой и автор песни Михаил рассказал «Газете.Ru», что на самом деле команда «Стриминг Клаб» не рассматривала Sigma Boy продажу приманки для рыб, жевательного табака, кровяных колбасок и подобных товаров.

Чертищев объяснил, что при регистрации торговой марки берется максимальное количество категорий без уточнений. Композитор пока не в курсе, что конкретно будет продаваться под брендом.

