Лео Канделаки устроит дрифт на Волге в новом шоу

Трэвел-шоу «Кто куда» стартует 9 августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Ведущими проекта стали рок-музыкант и актер Лео Канделаки и гимнастка Анжелика Стубайло. Они отправятся в мини-тур по России, где будут придумывать для друг друга различные креативные задания и поборются за право провести ночь в лучшем отеле.

Первой остановкой героев станет Нижний Новгород и Ярославль. В выпуске Канделаки предстоит понять, как одновременно войти сразу в две реки: Оку и Волгу, сделать самый маленький стейк в мире и устроить дрифт на машине «Волга». Тем временем Стубайло придется поискать в городе памятники с тысячерублевой купюры, выучить отрывок из «Слова о полку Игореве», отправится на колесо обозрения и найти старинный музыкальный инструмент.

Канделаки также написал саундтрек к проекту под названием «Кто куда», который исполнил со Стубайло.

«Я в первый раз была на студии, впервые пела. Я в восторге от саундтрека и работы с Лео над песней – спасибо за такую возможность и доверие! Оказалось, что у нас очень похожи голоса, и, когда их соединяют вместе, кажется, что они звучат как один. Теперь я хочу заняться вокалом!» — поделилась гимнастка.

