Shaman обратился к поклонникам: «Теперь все фан-клубы числятся под мамой»

Певец Shaman сообщил, что все фан-клубы переходят к его матери Людмиле

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил в Telegram-канале, что теперь все его «фан-клубы числятся под мамой».

Shaman пояснил, что родительница сама выразила желание вести его социальные сети. Людмила Дронова отметила, что планирует шагать с сыном по одной дороге, как любящий и преданный ему человек.

«Мы всегда были одной большой дружной семьей. Пусть так и продолжается. Я за то, чтобы прекратились все слухи, сплетни и расследования», — отметила женщина.

Shaman и вырос в городе Новомосковске Тульской области в музыкальной семье: его отец играл на гитаре, а мать — хорошо пела. В 4 года он впервые вышел на сцену, а в детстве активно участвовал в различных музыкальных конкурсах.

Как сообщают СМИ, Людмила Дронова поддерживала сына с самого детства и помогала с постановкой номеров, когда мальчик был маленький. Учительница Shaman Наталья Махалкина раскрывала, что мать отдавала последние деньги на образование сына.

Накануне Shaman поделился переживаниями о предстоящем выступлении на конкурсе «Интервидение» и уточнил: «Родители достаточно эмоциональные по характеру, возможно, они останутся по ту сторону экрана. Но, может быть, и в зал придут». Артист также раскрыл, что считает своей семьей всех, кто его окружает — и членов команды, и родителей, и дочь, и избранницу Екатерину Мизулину.

