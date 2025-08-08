На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman обратился к поклонникам: «Теперь все фан-клубы числятся под мамой»

Певец Shaman сообщил, что все фан-клубы переходят к его матери Людмиле
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил в Telegram-канале, что теперь все его «фан-клубы числятся под мамой».

Shaman пояснил, что родительница сама выразила желание вести его социальные сети. Людмила Дронова отметила, что планирует шагать с сыном по одной дороге, как любящий и преданный ему человек.

«Мы всегда были одной большой дружной семьей. Пусть так и продолжается. Я за то, чтобы прекратились все слухи, сплетни и расследования», — отметила женщина.

Shaman и вырос в городе Новомосковске Тульской области в музыкальной семье: его отец играл на гитаре, а мать — хорошо пела. В 4 года он впервые вышел на сцену, а в детстве активно участвовал в различных музыкальных конкурсах.

Как сообщают СМИ, Людмила Дронова поддерживала сына с самого детства и помогала с постановкой номеров, когда мальчик был маленький. Учительница Shaman Наталья Махалкина раскрывала, что мать отдавала последние деньги на образование сына.

Накануне Shaman поделился переживаниями о предстоящем выступлении на конкурсе «Интервидение» и уточнил: «Родители достаточно эмоциональные по характеру, возможно, они останутся по ту сторону экрана. Но, может быть, и в зал придут». Артист также раскрыл, что считает своей семьей всех, кто его окружает — и членов команды, и родителей, и дочь, и избранницу Екатерину Мизулину.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вышел на связь после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами