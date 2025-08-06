Группу «Нервы» объявили в розыск приставы из-за долга в 775 тысяч рублей

Судебные приставы разыскивают уехавшую из России группу «Нервы». Об этом сообщило издание «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

По данным источников, ФССП возбудила исполнительное производство в отношении рок-группы «Нервы» из-за долга в 775 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении коллектива было возбуждено еще в марте 2025 года, однако долг оплачен не был.

На май 2025 года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам составляла 851 тысячу рублей: 304 тысячи за торговый сбор, 87 тысяч по налоговым доходам, 4 тысячи за транспортный налог, 335 тысяч за налог, взымаемый при применении УСН и 120 тысяч рублей пеней.

В 2022 году коллектив группы «Нервы» покинул Россию.

В июле стало известно, что рэпера Ивана Дремина (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Face, объявили в розыск по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

Дремину, утверждает Telegram-канал, предъявлено обвинение по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

Ранее у жены Дмитрия Диброва нашли убыточный бизнес.