Экс-супруга Баскова не смогла добиться отмены решения о банкротстве

Экс-супруга певца Николая Баскова Светлана Шпигель не смогла оспорить в суде судебный акт о признании ее банкротом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы.

В марте 2025 года арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства Шпигель. После этого женщина подала апелляцию, однако в августе суд вышестоящей инстанции оставил в силе решение коллег.

Как раскрывали до этого СМИ, заявление о банкротстве Шпигель подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармкомпании «Биотэк» ее отца Бориса Шпигеля. Еще до этого суды трех инстанций обязали экс-супругу Баскова вернуть компании около 67 млн рублей.

В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля деньги и швейцарские часы на сумму более 30 млн рублей. За это Белозерцев обеспечивал заключение госконтрактов с его компанией. 5 ноября суд освободил Шпигеля от наказания по делу о взятке по состоянию здоровья. Об освобождении экс-сенатора ходатайствовала прокуратура.

Светлана Шпигель и Николай Басков сыграли свадьбу в 2001 году. Их познакомил отец женщины, продюсер и олигарх Бориса Шпигель, который на тот момент занимался продвижением артиста. В этом союзе родился сын Бронислав, но в мае 2008 года знаменитости развелись.

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