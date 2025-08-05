На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У 94-летнего тяжелобольного Ивана Краско появилась 30-летняя муза

Директор Краско Смородинов: актер заболел, когда уехала его сиделка
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Друг и бывший директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что у тяжелобольного актера появилась 30-летняя муза. Смородинова цитирует kp.ru.

По словам Смородинова, 94-летний Краско в плохом состоянии — он похудел, не говорит внятно. На вопрос журналистка, является ли официальная сиделка-помощница артиста Дарья его новой музой, представитель звезды ответил утвердительно.

«Она даже забирала его к себе домой пожить. Но потом она уехала в отпуск, Иван Иванович захотел, чтобы на это время его отвезти на дачу, где за ним присматривали его сыновья Ваня и Федя», — уточнил он.

Смородинов согласился, что Краско почувствовал себя хуже, когда Дарья уехала.

«Да, на него до сих пор так действуют женщины», — сказал он.

До этого Смородинов рассказал, что у знаменитости выявили рак. Заболевание артиста связано с желудочно-кишечным трактом, артиста приходится кормить через зонд.

Ранее Юрию Антонову вызвали врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами