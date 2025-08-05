У 94-летнего тяжелобольного Ивана Краско появилась 30-летняя муза

Друг и бывший директор народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что у тяжелобольного актера появилась 30-летняя муза. Смородинова цитирует kp.ru.

По словам Смородинова, 94-летний Краско в плохом состоянии — он похудел, не говорит внятно. На вопрос журналистка, является ли официальная сиделка-помощница артиста Дарья его новой музой, представитель звезды ответил утвердительно.

«Она даже забирала его к себе домой пожить. Но потом она уехала в отпуск, Иван Иванович захотел, чтобы на это время его отвезти на дачу, где за ним присматривали его сыновья Ваня и Федя», — уточнил он.

Смородинов согласился, что Краско почувствовал себя хуже, когда Дарья уехала.

«Да, на него до сих пор так действуют женщины», — сказал он.

До этого Смородинов рассказал, что у знаменитости выявили рак. Заболевание артиста связано с желудочно-кишечным трактом, артиста приходится кормить через зонд.

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