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Актриса Ахременко призналась в халатности в отношении своих детей

Актриса Ахременко призналась, что не знает группу крови детей
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Пресс-служба RWV Film

Актриса Евгения Ахременко призналась в халатности в отношении своих детей и заявила, что она не знает их группу крови. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере сериала «Хирург».

«Я даже не знаю детей моих группу крови. Надо узнать — это же там написано. Когда рождаются, написано. Я поняла, все не просто так», — сказала актриса.

Певец Илья Гуров, в свою очередь, добавил, что самым оптимальным вариантом является сдача крови. По его мнению, людям следует интересоваться всем, что связано со здоровьем и особенностями их организма. Ахременко поддержала слова Гурова.

Актер Алексей Гаврилов на премьере сериала «Хирург» заявил, что решение пожертвовать орган другому человеку является личным выбором каждого. Он отметил, что в 1990-е его знакомому пришлось пожертвовать почку, чтобы спасти свой бизнес и семью.

Он пришел на премьеру сериала с супругой, бывшей баскетболисткой Катериной Кейру, с которой он расписался в прошлом году. Недавно у них родилась дочь. У Гаврилова уже есть двое детей от прошлых отношений, у Кейру — сын.

Ранее сообщалось, что звезда «Экипажа» возобновил общение с сыном и его семьей.

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