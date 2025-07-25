Айс Кьюб сыграл в новом фильме Тимура Бекмамбетова

Американский рэпер и актер Айс Кьюб сыграл в новой адаптации романа Герберта Уэллса «Война миров». Трейлер проекта вышел на YouTube.

В команду проекта вошел российский продюсер Тимур Бекмамбетов, и фильм Рича Ли снят в интересующем Бекмамбетова формате скринлайф — действие картины разворачивается на дисплеях.

Главный герой картины Уилл Рэдфорд (Айс Кьюб) работает аналитиком Министерства внутренней безопасности. Он отслеживает угрозы через систему слежки, когда сталкивается с таинственной атакой, генезис которой планирует раскрыть.

Новая «Война миров» выйдет на сервисе Prime Video 30 июля.

Недавно Айс Кьюб появился в одной из ролей в сериале «Киностудия».

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