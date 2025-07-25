Пародист Сатир назвал «красные флаги» в сексе: «На меня нельзя какать»

Блогер Сатир назвал три вещи, на которые он никогда не согласится в сексе

Блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) признался на YouTube-шоу «Есть вопросики» с Идой Галич, что есть три вещи в сексе, которые он не согласится выполнить с партнером.

«На меня нельзя какать ни в сексе, ни в шоу, ни на даче…<…> Главное, чтобы не испражнялись, не вставляли ничего в мой анус и не заставляли смотреть, как занимаются сексом с моей женщиной. Вот эти штуки — три, скажем, кита несексуального для меня. А остальное многое можно…» — заявил Шабельников.

Юморист отметил, что по большей части открыт к экспериментам в сексуальной жизни — особенно, если у второй половинки есть «конкретные желания и любимые вещи». Также Шабельников без стеснения ответил на вопрос Иды Галич, действительно ли, как «ходят в кулуарах слухи», его половой орган крупный, поскольку у юмориста большой нос.

«У меня член хороших средних размеров, могу говорить об этом абсолютно легко. Крепкий среднячок. Главное, что крепкий, а не мягкий», — уверил он.

Шабельников стал известен после того, как выпустил пародию на YouTube на журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он также изображал в юмористической форме певца Егора Крида, Эльдара Джарахова, Ивана Урганта и других.

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