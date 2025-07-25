На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пародист Сатир назвал «красные флаги» в сексе: «На меня нельзя какать»

Блогер Сатир назвал три вещи, на которые он никогда не согласится в сексе
true
true
true
close
shabelnikov_ilya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) признался на YouTube-шоу «Есть вопросики» с Идой Галич, что есть три вещи в сексе, которые он не согласится выполнить с партнером.

«На меня нельзя какать ни в сексе, ни в шоу, ни на даче…<…> Главное, чтобы не испражнялись, не вставляли ничего в мой анус и не заставляли смотреть, как занимаются сексом с моей женщиной. Вот эти штуки — три, скажем, кита несексуального для меня. А остальное многое можно…» — заявил Шабельников.

Юморист отметил, что по большей части открыт к экспериментам в сексуальной жизни — особенно, если у второй половинки есть «конкретные желания и любимые вещи». Также Шабельников без стеснения ответил на вопрос Иды Галич, действительно ли, как «ходят в кулуарах слухи», его половой орган крупный, поскольку у юмориста большой нос.

«У меня член хороших средних размеров, могу говорить об этом абсолютно легко. Крепкий среднячок. Главное, что крепкий, а не мягкий», — уверил он.

Шабельников стал известен после того, как выпустил пародию на YouTube на журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он также изображал в юмористической форме певца Егора Крида, Эльдара Джарахова, Ивана Урганта и других.

Ранее сообщалось, что Саша Барон Коэн подкачался после развода и «Оземпика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами