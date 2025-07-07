Прилепин захотел законодательно принудить иноагентов финансово поддерживать СВО

Писатель Захар Прилепин заявил в беседе с NEWS.ru, что иноагентам стоит финансово поддерживать специальную военную операцию на Украине (СВО).

По словам Прилепина, если бы у него была возможность, он бы законодательно утвердил проект о денежных пожертвованиях на СВО для снятия статуса иноагента. Он считает, что этим людям нужно платить на нужды спецоперации от 100 тысяч рублей или от полумиллиона рублей «в качестве перевоспитания».

«Чтобы все эти персонажи, так называемые иноагенты, которые желают вернуть себе нормальный статус, были сопряжены с участием и поддержкой СВО. Такая форма возвращения в полные гражданские права», — заявил писатель.

Прилепин усомнился, что подобные нормативные акты будут приняты на государственном уровне.

«К сожалению, я думаю, что с них снимутся все претензии просто по факту. И они вернутся, ни рубля не пожертвовав ни на воюющих, ни на пострадавших. Вот что самое неприятное», — рассказал Прилепин.

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