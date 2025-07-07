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Жена зарабатывающего миллионы Петросяна о ценах на такси: «Наживаются на людях»

Блогер Брухунова пожаловалась, что пропустила лекцию из-за высоких цен на такси
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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пропустила лекцию из-за неполадок с вызовом такси.

«Сижу грустная, капец. Настроение упало ниже плинтуса. Я сейчас должна была быть на класснейшей лекции о моде в дореволюционном Петербурге, куда безумно хотела попасть. Вместо этого я осталась дома по причине того, что не работает ни один сервис Яндекса», — начала знаменитость.

По словам Брухуновой, она несколько раз пыталась вызвать водителя, но безуспешно: таксист не мог определить ее местоположение, даже если принимал заказ.

«Особенный цинизм заключается в том, что мне нужно было проехать полторы улицы. В обычное время это порядка 200 рублей в Петербурге, а сейчас Яндекс скрутил мне цену в 3 тыс. рублей. Яндекс, как вы спите после такого?» — возмутилась блогерша.

Брухунова отметила, что неполадки в системе Яндекса, вероятно, случились на фоне отключения интернета из-за атак БПЛА. Однако блогерша все равно считает, что сервис «наживается на людях в сложные дни».

В конце мая 2025 года продюсер Сергей Дворцов называл Евгения Петросяна «достаточно влиятельным юмористом». Он отмечал, что гонорар артиста начинается от 3 млн рублей.

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