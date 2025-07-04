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Сарик Андреасян крестил дочерей: «Теперь идут по жизни с богом»

Режиссер Сарик Андреасян крестил дочерей в армянской апостольской церкви
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Telegram-канал «САРИК И МОРЯК»

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк сообщили в Telegram-канале, что крестили дочерей Элизабет и Шарлиз.

Крещение прошло в армянской апостольской церкви. По словам звезд, их дочери получили крестных родителей, крещенные имена и ангелов-хранителей.

«Красивая традиция, вызывающая глубокие чувства. Теперь они идут по жизни не только со своими родителями и близкими, но и с богом», — заявил режиссер.

Моряк вышла замуж за Андреасяна в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

10 мая Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз. По словам звезд, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали. Известно, что накануне родов Лиза Моряк спела «Катюшу» на балконе с видом на Москву.

Ранее Сарик Андреасян попал в базу украинского «Миротворца».

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