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Стало известно, кто из российских звезд-мужчин решился на пластику

Пятый канал выяснил, что блогер Манукян и юморист Морозов решились на пластику
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В Сети продолжают обсуждать преображение фигуриста Евгения Плющенко. Редакция «Пятого канала» выяснила, кто еще из российских звезд-мужчин решился на пластику.

По данным журналистов, пластические операции среди знаменитостей мужского пола набирают обороты. Однако большинство из них до этого ограничивались только телом. К примеру, блогер Давид Манукян откачал себе жир из зоны живота и сделал искусственный рельефный пресс, потратив на преображение более полумиллиона рублей. Расходы юмориста Александра Морозова тем временем превысили стоимость «однушки» в Москве.

«Я же был круглый, как шарик. Метр шестьдесят четыре роста, сто пятьдесят килограмм веса. У меня же это все отвисло», — рассказал артист.

Издание также обращает внимание, что последовал тренду и певец Прохор Шаляпин. На своей странице в социальной сети он выложил видео с бинтами на голове. Предполагается, что исполнитель занялся омоложением.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру», — поделился Шаляпин.

В начале июня Евгений Плющенко в соцсетях поделился эмоциями после перенесенной пластической операции у известного хирурга Тимура Хайдарова. Он назвал блефаропластику «просто фантастикой».

Жена фигуриста, продюсер Яна Рудковская, заявила, что изначально Плющенко планировал убрать мешки под глазами, однако врач предложил ему сделать блефаропластику.

Ранее Рудковская показала фигуру в купальнике.

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