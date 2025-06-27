Стало известно, почему Машков не получил медаль

Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков не появился в Государственном Историческом музее на вручении новой ведомственной награды министерства культуры России — медали Александра Твардовского. Об этом сообщает aif.ru.

В число награжденных вошли режиссер-документалист Олеся Шигина, певица и актриса Анна Осипова (Юта), военный поэт Дмитрий Филиппов, который после награждения вернется в зону спецоперации России на Украине, народный артист России Сергей Гармаш.

Удостоверение номер 001 и медаль Александра Твардовского должен был получить Машков, но он не успел вернуться из Казани, где проходило вручение театральной премии «Золотая маска». Артисту награда будет вручена отдельно.

Медаль с 2025 года получают деятели культуры и искусства с формулировкой «за значительный вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий или других обстоятельств, связанных с риском для жизни». Кроме того, награду также могут вручить за заслуги в создании проектов, которые «демонстрируют силу искусства в укреплении морального духа и нравственных ценностей общества».

До этого в июне сообщалось, что Том Круз получит почетный «Оскар».

Ранее Машков предложил ввести в стране День артиста.